Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям

Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям. Она обогнала по этому показателю Китай, Израиль и почти 150 других стран. Об этом говорится в докладе американских ученых, подготовивших глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения (GHS).

Расчет индекса проводит американская некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist.

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Общий индекс России составил 49,1 баллов из 100. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.

Лидером рейтинга стали США с 75 баллами. В первую десятку попали Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Замыкает список Сомали (16 баллов).

По данным аналитиков, все страны остаются «опасно неподготовленными к будущим угрозам эпидемий и пандемий».

Впервые индекс безопасности в сфере здравоохранения был составлен в 2019 году. Тогда РФ оказалась на 63 строчке в рейтинге 195 стран.

Роспотребнадзор ранее заявил, что штамм коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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