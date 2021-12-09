Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
Россия заняла 47 строчку в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям. Она обогнала по этому показателю Китай, Израиль и почти 150 других стран. Об этом говорится в докладе американских ученых, подготовивших глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения (GHS).
Расчет индекса проводит американская некоммерческая организация Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist.
Общий индекс России составил 49,1 баллов из 100. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.
Лидером рейтинга стали США с 75 баллами. В первую десятку попали Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Замыкает список Сомали (16 баллов).
По данным аналитиков, все страны остаются «опасно неподготовленными к будущим угрозам эпидемий и пандемий».
Впервые индекс безопасности в сфере здравоохранения был составлен в 2019 году. Тогда РФ оказалась на 63 строчке в рейтинге 195 стран.
Роспотребнадзор ранее заявил, что штамм коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России.
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