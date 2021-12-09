Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям

Общий индекс России составил 49,1 баллов из 100. По данным аналитиков, Россия находится на третьем месте в подкатегории, оценивающей возможности оказания медицинской помощи в медучреждениях.

Лидером рейтинга стали США с 75 баллами. В первую десятку попали Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея. Замыкает список Сомали (16 баллов).

По данным аналитиков, все страны остаются «опасно неподготовленными к будущим угрозам эпидемий и пандемий».

Впервые индекс безопасности в сфере здравоохранения был составлен в 2019 году. Тогда РФ оказалась на 63 строчке в рейтинге 195 стран.

Роспотребнадзор ранее заявил, что штамм коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России.

