Россия введет в гражданский оборот до конца 2020 года более 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия до конца этого 2020 года введет в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения Денис Мантуров.

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Кроме того, глава Минздрава сообщил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряжённой, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю уменьшилось примерно на 4%, передает RT.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:МинздравВакцина
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