Двукратное снижение заболеваемости COVID-19 спрогнозировали в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ожидает снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в два раза к середине весны. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист отметил, что Россия не достигает целевых показателей по количеству вакцинированных, но даже несмотря на это ситуация с коронавирусом может резко улучшиться. Впрочем, с началом весны после спада можно ожидать нового всплеска заболеваемости, считает Тавадян.