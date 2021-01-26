Двукратное снижение заболеваемости COVID-19 спрогнозировали в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ожидает снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в два раза к середине весны. Об этом пишет РИА «Новости».
Специалист отметил, что Россия не достигает целевых показателей по количеству вакцинированных, но даже несмотря на это ситуация с коронавирусом может резко улучшиться. Впрочем, с началом весны после спада можно ожидать нового всплеска заболеваемости, считает Тавадян.
Замдиректора по клинико-аналитическогой работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в середине января сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По ее мнению, заболеваемость COVID-19 летом 2021 года может достичь прошлогоднего минимума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru