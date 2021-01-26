Двукратное снижение заболеваемости COVID-19 спрогнозировали в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ожидает снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в два раза к середине весны. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист отметил, что Россия не достигает целевых показателей по количеству вакцинированных, но даже несмотря на это ситуация с коронавирусом может резко улучшиться. Впрочем, с началом весны после спада можно ожидать нового всплеска заболеваемости, считает Тавадян.

В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом

Замдиректора по клинико-аналитическогой работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в середине января сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По ее мнению, заболеваемость COVID-19 летом 2021 года может достичь прошлогоднего минимума.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:ПрогнозРоссияПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры