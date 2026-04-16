Глава ФМБА назвала число россиян, кому достанется онковакцина «Онкопепт»
Персонализированную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака смогут получить 27 пациентов в России, при этом двое уже начали терапию. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
По ее словам, на изготовление препарата для каждого пациента уходит 49 дней, включая не менее семь дней на контроль качества. Первый пациент получил вакцину 31 марта и уже прошел четыре введения. В начале апреля лечение начато еще одному пациенту, и оба, как уточнила Скворцова, чувствуют себя хорошо.
Она также напомнила, что 13 апреля ФМБА получило разрешение на клиническое применение другой разработки — персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна». Речь идет о первой отечественной вакцине против колоректального рака на мРНК-платформе.
Параллельно ведомство проводит доклинические исследования аналогичных персонализированных вакцин для лечения глиобластомы и меланомы, передает «Радиоточка НСН».
