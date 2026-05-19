Мужчинам рассказали о важности проработки ягодичных мышц
Ягодичные мышцы помогают лучше двигаться и медленнее стареть, заявила НСН Дарья Кожевникова.
Проработка мышц ягодиц в зале улучшит здоровье всего организма мужчины, в том числе репродуктивное, а также обеспечит внимание со стороны женщин, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Крепкие ягодицы у мужчин — залог здоровой и долгой жизни, пишет The Wall Street Journal. По словам ученых, ягодичные мышцы — самые большие в теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением.
«Ягодичные мышцы действительно помогают лучше двигаться и медленнее стареть. Они влияют на здоровье и скорость старения. Чем меньше мышечного компонента в организме, тем человек старее выглядит. Мышцы дают хорошую, гармоничную работу сердечно-сосудистой системы. Хорошие ягодичные мышцы стабилизируют тазобедренный сустав и позвоночник. Мы рекомендуем прорабатывать эту группу мышц, потому что это улучшает кровообращение, в том числе в тазобедренном суставе, в важных органах в этой части тела. Поэтому эти органы дольше остаются молодыми и дольше функционируют», - пояснила Кожевникова.
Кроме того, сильные мышцы ягодиц напрямую связаны со здоровьем спины.
«Слабая ягодичная мышца будет влиять на поясничный отдел, а поясничный отдел, как и плечи, будут воздействовать на весь позвоночник в целом. Соответственно, сильные ягодицы уменьшат болевой синдром в том или ином отделе спины», - добавила создатель портала о ЗОЖ.
Как правило, при работе в зале спортсмены будут прорабатывать, даже имея целью подкачать ягодицы, все мышцы в комплексе.
«Когда мы сидим, ягодичные мышцы сильно страдают и очень важно отрабатывать их в зале. Но закачивать только ягодицы не очень разумно, не очень функционально. Как правило, человек прорабатывает полностью все тело: квадрицепс, переднюю поверхность бедра, икроножные мышцы, заднюю поверхность бедра, мышцы пресса, спины. Любой спорт направлен против старения, он улучшает комплексную работу всего организма», - подчеркнула Кожевникова.
Женщины, отметила собеседница НСН, всегда обращают внимание на ягодичную группу мышц у мужчин.
«Подсознательно женщины выбирают широкоплечих, потянутых, стройных, высоких мужчин, потому что понимают, что это хороший генотип для продолжения рода. Но, согласитесь, смотреть на красивого потянутого мужчину с ягодицами, прессом, плечевым поясом, прорисованной дельтой, бицепсом, трицепсом всегда приятнее, чем на товарища с животиком, который говорит о том, что спорт не важен», - сказала собеседница НСН.
