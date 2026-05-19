Проработка мышц ягодиц в зале улучшит здоровье всего организма мужчины, в том числе репродуктивное, а также обеспечит внимание со стороны женщин, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Крепкие ягодицы у мужчин — залог здоровой и долгой жизни, пишет The Wall Street Journal. По словам ученых, ягодичные мышцы — самые большие в теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением.

«Ягодичные мышцы действительно помогают лучше двигаться и медленнее стареть. Они влияют на здоровье и скорость старения. Чем меньше мышечного компонента в организме, тем человек старее выглядит. Мышцы дают хорошую, гармоничную работу сердечно-сосудистой системы. Хорошие ягодичные мышцы стабилизируют тазобедренный сустав и позвоночник. Мы рекомендуем прорабатывать эту группу мышц, потому что это улучшает кровообращение, в том числе в тазобедренном суставе, в важных органах в этой части тела. Поэтому эти органы дольше остаются молодыми и дольше функционируют», - пояснила Кожевникова.

Кроме того, сильные мышцы ягодиц напрямую связаны со здоровьем спины.

«Слабая ягодичная мышца будет влиять на поясничный отдел, а поясничный отдел, как и плечи, будут воздействовать на весь позвоночник в целом. Соответственно, сильные ягодицы уменьшат болевой синдром в том или ином отделе спины», - добавила создатель портала о ЗОЖ.