Сбежавшие из детсада в Подмосковье мальчики собирались добраться до столицы
Двое воспитанников детского сада в Подмосковье сбежали с территории через ветхий забор и прошли несколько километров, прежде чем их обнаружили. Оказалось, что мальчики собирались добраться до Москвы, сообщает РЕН ТВ.
18 мая после занятий дети средней группы вышли на прогулку, однако к обеду воспитатели не досчитались двух мальчиков. Они незаметно отошли за веранду, пролезли через отверстие в ограждении и покинули территорию. Охранница детсада отметила, что через имеющиеся в заборе щели способен пролезть даже взрослый человек.
Полиция и волонтёры приступили к поискам сразу после исчезновения, информация быстро распространилась по социальным сетям и местным чатам. Спустя пять часов детей нашли живыми и невредимыми в деревне Чепелево, путь до которой занимает не менее часа пешком.
Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту халатности и неисполнения обязанностей по присмотру за несовершеннолетними возбуждено уголовное дело.
Родители рассказали, что у детей были грандиозные планы — они намеревались добраться до Москвы. Отец одного из мальчиков встретил сына у местного отделения полиции и посадил его на плечи. Теперь ребенка ждет профилактическая беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
