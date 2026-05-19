Сбежавшие из детсада в Подмосковье мальчики собирались добраться до столицы

Двое воспитанников детского сада в Подмосковье сбежали с территории через ветхий забор и прошли несколько километров, прежде чем их обнаружили. Оказалось, что мальчики собирались добраться до Москвы, сообщает РЕН ТВ.

18 мая после занятий дети средней группы вышли на прогулку, однако к обеду воспитатели не досчитались двух мальчиков. Они незаметно отошли за веранду, пролезли через отверстие в ограждении и покинули территорию. Охранница детсада отметила, что через имеющиеся в заборе щели способен пролезть даже взрослый человек.