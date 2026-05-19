Эксперт оценил перспективы укрепления рубля при «идеальном шторме»

Мосягин отметил, что нынешнее укрепление рубля выглядит заметным, однако считать его долгосрочно устойчивым пока рано. Курс сейчас зависит не только от состояния российской экономики, но и от внешнеполитической конъюнктуры.

По оценке специалиста, обострение на Ближнем Востоке поддержало цены на энергоносители и усилило спрос на российский экспорт. Он назвал происходящее «сырьевым драйвером», который усилен «премией за хаос».

Ранее Bloomberg сообщил, что рубль укрепился относительно доллара почти на 12% с начала апреля и продемонстрировал лучший результат по этому показателю среди других валют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

