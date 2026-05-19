Эксперт оценил перспективы укрепления рубля при «идеальном шторме»
Курс доллара при сохранении текущих условий может находиться в диапазоне 72-74 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Илья Мосягин.
Эксперт пояснил, что подобный сценарий реализуем лишь при сохранении «идеального шторма» на сырьевых рынках. По его словам, этот «потолок» курса упирается в бюджетное правило и интересы экспортёров, поскольку чрезмерно крепкий рубль начинает сокращать доходы казны.
Мосягин отметил, что нынешнее укрепление рубля выглядит заметным, однако считать его долгосрочно устойчивым пока рано. Курс сейчас зависит не только от состояния российской экономики, но и от внешнеполитической конъюнктуры.
По оценке специалиста, обострение на Ближнем Востоке поддержало цены на энергоносители и усилило спрос на российский экспорт. Он назвал происходящее «сырьевым драйвером», который усилен «премией за хаос».
Ранее Bloomberg сообщил, что рубль укрепился относительно доллара почти на 12% с начала апреля и продемонстрировал лучший результат по этому показателю среди других валют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
