Британия бессрочно разрешила импорт дизельного топлива из российской нефти

Великобритания бессрочно разрешила ввоз дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Соответствующие данные опубликовало Управление по реализации финансовых санкций страны (OFSI).

Согласно информации на сайте ведомства, лицензия начала действовать 20 мая 2026 года. Документ не имеет срока действия и будет периодически пересматриваться, сообщает РБК.

Помимо импорта дизельного и авиационного топлива, разрешение допускает оказание отдельных услуг и совершение действий, связанных с поставками такой продукции.

В управлении отметили, что государственный секретарь Великобритании может в любой момент изменить, отозвать или приостановить действие лицензии. При этом решение об отзыве, как указывается, планируется направлять заблаговременно — ориентировочно за четыре месяца до его вступления в силу.

Ранее о готовности закупать нефть из России заявили власти Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

