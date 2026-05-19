Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко журналистам по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает РИА Новости.

«В России риска нет», – заявил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

Министр также сообщил, что обсудил с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом поставки российских вакцин в ДР Конго и Уганду на фоне вспышки заболевания. По его словам, специалисты Роспотребнадзора направляются для оказания помощи по вопросам вакцин и препаратов.

Вирусологи: В России может вспыхнуть смертельно опасная лихорадка

Мурашко также отметил, что мир сегодня более подготовлен к новым пандемиям, а Россия участвует во всех новых совместных договорённостях.

Ранее о Всемирной организации здравоохранения признали вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЭпидемияВОЗМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры