Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко журналистам по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает РИА Новости.

«В России риска нет», – заявил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

Министр также сообщил, что обсудил с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом поставки российских вакцин в ДР Конго и Уганду на фоне вспышки заболевания. По его словам, специалисты Роспотребнадзора направляются для оказания помощи по вопросам вакцин и препаратов.