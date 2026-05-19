Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России
Риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко журналистам по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает РИА Новости.
«В России риска нет», – заявил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.
Министр также сообщил, что обсудил с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом поставки российских вакцин в ДР Конго и Уганду на фоне вспышки заболевания. По его словам, специалисты Роспотребнадзора направляются для оказания помощи по вопросам вакцин и препаратов.
Мурашко также отметил, что мир сегодня более подготовлен к новым пандемиям, а Россия участвует во всех новых совместных договорённостях.
Ранее о Всемирной организации здравоохранения признали вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист назвал штрафы за скрытую съемку женщин в транспорте
- Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России
- Эксперт оценил перспективы укрепления рубля при «идеальном шторме»
- Мужчинам рассказали о важности проработки ягодичных мышц
- В РСТ заверили, что россиян не напугает сокращение прямых рейсов
- Британия бессрочно разрешила импорт дизельного топлива из российской нефти
- Сбежавшие из детсада в Подмосковье мальчики собирались добраться до столицы
- ЕС отказался снижать пошлины на удобрения из России
- Постпред КНР: Пекин ведёт теневую дипломатию в контексте Украины
- Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет