Постпред КНР: Пекин ведёт теневую дипломатию в контексте Украины
Китай активно занимается теневой дипломатией, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для урегулирования конфликта. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил постпред КНР в организации Фу Цун.
Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает тесные связи со всеми участниками процесса, создавая предпосылки и формируя консенсус для достижения мирного решения, сообщает РИА Новости.
Фу Цун также добавил, что китайская сторона ведёт масштабную работу над установлением мира на украинской территории и выражает надежду на его скорое наступление.
Ранее президент США Дональд заявил, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждался конфликт на Украине, но подробностей американский лидер не привел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
