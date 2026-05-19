Постпред КНР: Пекин ведёт теневую дипломатию в контексте Украины

Китай активно занимается теневой дипломатией, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для урегулирования конфликта. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил постпред КНР в организации Фу Цун.

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает тесные связи со всеми участниками процесса, создавая предпосылки и формируя консенсус для достижения мирного решения, сообщает РИА Новости.

Путин прибыл с официальным визитом в Китай

Фу Цун также добавил, что китайская сторона ведёт масштабную работу над установлением мира на украинской территории и выражает надежду на его скорое наступление.

Ранее президент США Дональд заявил, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждался конфликт на Украине, но подробностей американский лидер не привел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ДипломатияУкраинаКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры