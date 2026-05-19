Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет

Переговорный процесс урегулированию украинского конфликта в настоящее время находится в тупике. Как пишет RT, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Мерц заявил, что ЕС усилит давление на Россию для начала переговоров

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он указал, что сигналов от Украины о готовности «субстантивно продвинуться» в вопросе мирного урегулирования в Москве не видят.

Также дипломат указал, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции до тех пор, пока украинский президент Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с лидером Украины, но такой саммит должен стать финальной точкой в процессе урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
