Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет
Переговорный процесс урегулированию украинского конфликта в настоящее время находится в тупике. Как пишет RT, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он указал, что сигналов от Украины о готовности «субстантивно продвинуться» в вопросе мирного урегулирования в Москве не видят.
Также дипломат указал, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции до тех пор, пока украинский президент Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с лидером Украины, но такой саммит должен стать финальной точкой в процессе урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Постпред КНР: Пекин ведёт теневую дипломатию в контексте Украины
- Небензя заявил, что сигналов от Украины о готовности урегулировать конфликт нет
- «Бал» Козловского: Сценарист Золотарев намекнул на сильные женские роли в новом проекте
- Президент Казахстана Токаев высказался о роли Золотой Орды в истории
- В России заявили об уничтожении под Одессой французских наемников
- Путин прибыл с официальным визитом в Китай
- Онищенко рассказал, как избавиться от ожирения
- Россиянам рассказали о видах кибернасилия
- Российским геймерам не вернут доступ к кошельку в игре Fortnite
- Депутаты призвали создать на «Госуслугах» систему разъяснения новых законов