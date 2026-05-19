«Каждое направление уникально. Если туристы ориентируются на какое-то направление, можно перебронироваться, что и произошло с Ближним Востоком. Пока действуют временные ограничения на организованные туристические поездки в страны Ближнего Востока, мы ждем их отмены. Естественно, туристы переориентировались на Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд. Есть большой объем стыковочных рейсов через Китай в третьи страны. Влияет на происходящее не только геополитика, но и провозные емкости и возможности. Сейчас мы, например, ждем возможное открытие рейсов Air Tanzania в Танзанию и на Сейшелы. Также ожидаются прямые рейсы на Тунис. Но при действующих ограничениях и ограниченности флота говорить о существенном изменении географии не приходится вообще», — добавил эксперт.

Что же касается выездного туризма предстоящим летом, по-прежнему самым популярным направлениям у россиян останется Турция, убежден Горин.

«Здесь никаких существенных изменений не происходит. На первом месте будет Турция, дальше — Египет, надеемся на Вьетнам, Таиланд и, конечно, на Китай. Немалое количество россиян — свыше 2,5 млн человек — ежегодно посещало страны Ближнего Востока. Сейчас, конечно, эта цифра очень существенно сократилась из-за отсутствия организованных туристов. Здесь больше важно открытие направления к осени», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Горин указал на то, что сокращение числа прямых рейсов негативно влияет как на выездной, так и на въездной туризм.

«Когда сокращается количество прямых рейсов (в Саудовской Аравии так и не восстановились прямые рейсы), идет еще и снижение въездного туризма. А туристы из Саудовской Аравии занимали второе место по количеству поездок после граждан Китая. Здесь нужно учитывать, что эта ограниченность повлияла и на въездной туризм в том числе», — подытожил он.

Ранее главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном снятии ранее введенных ограничений и открытии воздушного пространства страны. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

