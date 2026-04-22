Идеальное время для тренировок – это день до 16:00, однако не все могут заниматься в это время, так что важно, по словам Кожевниковой, хотя бы просто заниматься.

«Очень многие врачи рекомендуют заниматься до 16:00 часов дня, потому что именно в этот период у нас так работает гормональная система, что тренировки идут на пользу. Но я скажу, что лучше иметь аэробную нагрузку, чем не иметь, а время вторично. Тем, кому нужно снизить вес без нагрузки на суставы, я бы рекомендовала аквааэробику. Велоаэробика – тоже очень хорошая история», - уточнила она.

Также собеседница НСН раскрыла, что делать, если физические нагрузки даются тяжело.

«Адаптироваться. Никому сразу с радостью не даются аэробика, бег и так далее. Нужно делать это постепенно и найти эмоциональные якори, которые станут мотивацией, например, ставить любимую музыку, либо включать интересный фильм на фоне», - подытожила Кожевникова.

