Юрист назвал штрафы за скрытую съемку женщин в транспорте

За умышленную съёмку интимных частей тела женщины без её согласия грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

Специалист пояснил, что в российском законодательстве отдельной статьи за апскертинг нет, однако наиболее применима статья 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. По этой норме предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 000 рублей, обязательных или исправительных работ, ареста либо лишения свободы до двух лет.

Дополнительно ответственность может наступить по статье 138.1 УК РФ, если для съёмки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет.