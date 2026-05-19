Юрист назвал штрафы за скрытую съемку женщин в транспорте
За умышленную съёмку интимных частей тела женщины без её согласия грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
Специалист пояснил, что в российском законодательстве отдельной статьи за апскертинг нет, однако наиболее применима статья 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. По этой норме предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 000 рублей, обязательных или исправительных работ, ареста либо лишения свободы до двух лет.
Дополнительно ответственность может наступить по статье 138.1 УК РФ, если для съёмки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет.
Также теоретически возможна квалификация по статье 242 УК РФ о незаконном изготовлении порнографических материалов. Базовая санкция по этой статье предполагает штраф от 100 000 до 300 000 рублей. Возможен и реальный тюремный срок и принудительные работы, предупредил юрист
Жорин добавил, что если потерпевшей менее 18 лет, проверка может проводиться по статьям о материалах с изображением несовершеннолетних, включая статью 242.1 УК РФ, где предусмотрены значительно более строгие наказания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
