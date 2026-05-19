ЕС отказался снижать пошлины на удобрения из России
Европейский союз не планирует уменьшать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, несмотря на кризис на рынке. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен, сообщает RT.
По утверждению Хансена, Брюссель намерен снизить напряжённость за счёт привлечения новых поставщиков. Хансен отметил, что пошлины были частично уменьшены для некоторых третьих стран, однако Россия и Белоруссия в их число не вошли.
На фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года удобрения в Европе подскочили в цене на 70%. При этом в ЕС утверждают, что рост цен связан исключительно с ситуацией на Ближнем Востоке.
Еврокомиссия во вторник, 19 мая, представила рабочий план по поддержке фермеров, который тем не менее не предполагает выделения дополнительных средств.
Ранее сообщалось, что перекрытие Ормузского пролива взвинтило стоимость удобрений на 30%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
