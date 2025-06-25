В Госдуме предложили разместить на «Госуслугах» календарь вакцинаций
На портале «Госуслуги» необходимо создать раздел с календарём вакцинаций. С таким предложением выступила зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
Как сообщает пресс-служба депутата, многие россияне не знают о необходимости сделать прививки, поэтому следует хранить в данном разделе данные о вакцинации и своевременно информировать граждан.
«Некоторые прививки необходимо повторять в том числе и во взрослом возрасте», - указала Занко.
Парламентарий отметила, что в новом разделе также должна содержаться информация о вакцинации детей россиян.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация от гриппа важнее вакцинации от коронавируса, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru