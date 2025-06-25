В Госдуме предложили разместить на «Госуслугах» календарь вакцинаций

Как сообщает пресс-служба депутата, многие россияне не знают о необходимости сделать прививки, поэтому следует хранить в данном разделе данные о вакцинации и своевременно информировать граждан.

«Некоторые прививки необходимо повторять в том числе и во взрослом возрасте», - указала Занко.

Парламентарий отметила, что в новом разделе также должна содержаться информация о вакцинации детей россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация от гриппа важнее вакцинации от коронавируса, сообщает «Свободная пресса».

