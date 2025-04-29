Российские врачи начали тестировать вакцину от аллергии на пыльцу на добровольцах
Российские ученые приступили к тестированию вакцины против аллергии на березовую пыльцу на добровольцах. Об этом заявила в интервью каналу «Россия-24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По ее словам, все клинические исследования нового препарата были пройдены успешно. Теперь исследователи будут оценивать его эффективность. Первые результаты станут доступны уже летом 2025 года, добавила она.
Уточняется, что вакцина будет зарегистрирована в конце этого года в случае успешных испытаний на пациентах. Тогда следующий сезон цветения аллергики смогут встретить без проблем, отметила Скворцова.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в разговоре с НСН, что в мае аллергикам будут угрожать злаки, а летом — сложноцветные травы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru