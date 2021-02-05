Российские ученые нашли антитела, «обезвреживающие» коронавирус

Сергеев сообщил, что сибирские ученые получили целый спектр этих антител. В тех из них есть константа связи с вирусными частицами больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, зарегистрированных фирмой Regeneron.

Глава РАН отметил, что у этих антител есть «очень серьезные потенциальные возможности» для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Дональда Трампа после заражения коронавирусом лечили в том числе препаратом компании Regeneron, который представляет собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.

Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет в первую волну перенесших COVID-19 в легкой форме людей к лету может оказаться снижен, им следует привиться от коронавируса, передает РИА ФАН.

