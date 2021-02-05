Боррель надеется на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с удовольствием прочел отчёт журнала The Lancet о высокой эффективности вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым политик выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину от коронавируса «Спутник V» «для использования в странах - членах Евросоюза».
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и подтвердил высокую эффективность препарата.
Специалисты трёх университетов США сравнили вакцину от коронавируса «Спутник V» с препаратами Pfizer и Moderna и заявили, что одним из преимуществ российской разработки является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки.
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