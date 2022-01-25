Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса
Некоторые регионы РФ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 приостановили оказание плановой медицинской помощи, сообщает телеканал «360».
Речь идет о Калининградской области. Уже с 25 января плановая медицинская помощь будет остановлена в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске. На территории других городов помощь будет продолжена.
Отмечается, что медпомощь продолжит оказываться для больных с социально значимыми заболеваниями, в частности туберкулезом, онкозаболеваниями.
После новогодних праздников на территории области регистрируется резкий рост количество заразившихся COVID-19. Медики считают, что это связано с активным распространением «омикрона».
Подобные вести приходят и из Карелии. Там плановую медицинскую помощь в амбулаторном режиме приостановят 25 января. С 1 февраля будет приостановлена также стационарная помощь.
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