Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса

Некоторые регионы РФ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 приостановили оказание плановой медицинской помощи, сообщает телеканал «360».

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Речь идет о Калининградской области. Уже с 25 января плановая медицинская помощь будет остановлена в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске. На территории других городов помощь будет продолжена.

Отмечается, что медпомощь продолжит оказываться для больных с социально значимыми заболеваниями, в частности туберкулезом, онкозаболеваниями.

После новогодних праздников на территории области регистрируется резкий рост количество заразившихся COVID-19. Медики считают, что это связано с активным распространением «омикрона».

Подобные вести приходят и из Карелии. Там плановую медицинскую помощь в амбулаторном режиме приостановят 25 января. С 1 февраля будет приостановлена также стационарная помощь.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусМедицина
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