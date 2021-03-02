Российские компании отвоевывают позиции в глобальной фармацевтической войне
Пандемия коронавируса стала для отечественной фармацевтической промышленности окном возможностей. В конце февраля президент Чехии Милош Земан попросил президента РФ Владимира Путина начать поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения Евросоюза. В это же время российский препарат был официально зарегистрирован в Словакии.
Вместе с тем российским производителям приходится заниматься развенчанием мифов и внутри страны. Сегодня интернет-издание «Фонтанка» по решению суда опубликовало опровержение статьи о том, что противовирусный препарат «Кагоцел» якобы вызывает мужское бесплодие.
На сайте издания «Доктор Питер» (входит в АО «Ажур-медиа») 28 января 2020 года появилась соответствующая публикация, в которой со ссылкой на доцента ФГБОУ ВО СПбПМУ Александра Хаджидиса, утверждалось, что «Кагоцел» якобы имеет побочное действие, приводящее к нарушению сперматогенеза.
В результате производитель препарата, компания «Ниармедик Фарма», подала на издание иск в суд о защите деловой репутации. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ноябре прошлого года удовлетворил исковые требования фармпроизводителя, обязав издание удалить статью и опубликовать опровержение недостоверной информации.
В компании добавили, что безопасность «Кагоцела» доказана многочисленными клиническими испытаниями, а также многолетней практикой применения препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
Признание на Западе и внутри страны — процессы взаимосвязанные, уверен фармпроизводитель.
«Полоса одобрения европейскими странами «Спутника V», разработанного в Институте имени Гамалеи (в котором по особому заданию занимались изучением индукторов интерферонов, к которым относится и «Кагоцел»), публикации в Lancet и Bloomberg, привели к явному кризису идей как в либеральных кругах России, так и в правительственных на Западе. Этот кризис и открывает то самое окно возможностей и может привести к одобрению и других российских уникальных разработок», — заявили в «Ниармедик Фарма», добавив, что первое место в очереди на западное признание занимают индукторы интерферонов — класс противовирусных препаратов, успешно применяемых в России.
Развитие подобных противовирусных препаратов является одной из задач глобальной стратегии ВОЗ по гриппу на 2019-2030 годы.
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