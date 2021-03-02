Российские компании отвоевывают позиции в глобальной фармацевтической войне

На сайте издания «Доктор Питер» (входит в АО «Ажур-медиа») 28 января 2020 года появилась соответствующая публикация, в которой со ссылкой на доцента ФГБОУ ВО СПбПМУ Александра Хаджидиса, утверждалось, что «Кагоцел» якобы имеет побочное действие, приводящее к нарушению сперматогенеза.



В результате производитель препарата, компания «Ниармедик Фарма», подала на издание иск в суд о защите деловой репутации. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ноябре прошлого года удовлетворил исковые требования фармпроизводителя, обязав издание удалить статью и опубликовать опровержение недостоверной информации.



В компании добавили, что безопасность «Кагоцела» доказана многочисленными клиническими испытаниями, а также многолетней практикой применения препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

Признание на Западе и внутри страны — процессы взаимосвязанные, уверен фармпроизводитель.

«Полоса одобрения европейскими странами «Спутника V», разработанного в Институте имени Гамалеи (в котором по особому заданию занимались изучением индукторов интерферонов, к которым относится и «Кагоцел»), публикации в Lancet и Bloomberg, привели к явному кризису идей как в либеральных кругах России, так и в правительственных на Западе. Этот кризис и открывает то самое окно возможностей и может привести к одобрению и других российских уникальных разработок», — заявили в «Ниармедик Фарма», добавив, что первое место в очереди на западное признание занимают индукторы интерферонов — класс противовирусных препаратов, успешно применяемых в России.

Развитие подобных противовирусных препаратов является одной из задач глобальной стратегии ВОЗ по гриппу на 2019-2030 годы.

