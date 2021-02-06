Bloomberg: «Спутник V» - крупнейший научный прорыв со времен СССР
Издание Bloomberg назвало российскую вакцину «Спутник V» главным научным прорывом с советского времени.
Западные журналисты отметили, что «гонка вакцин» в глобальной битве стран с коронавирусом и его последствиями приобрела геополитическое значение, в котором Россия получила явное преимущество. Особенно после публикации в медицинском журнале The Lancet высоких результатов эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований. По словам журналистов, теперь страны «выстраиваются в очередь» за поставками российской вакцины, дополняет Газета.ru.
«Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен», — заявили в Bloomberg.
Напомним, в медицинском журнале The Lancet опубликованы данные третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», показавшей эффективность свыше 91%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 627 / сут.
Умерли
76 229+497 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+22 831 / сут.
- В центре Петербурга полиция открыла движение
- Прорыв или плацебо? «Спутник V» назвали главным достижением России со времен СССР
- В РПЦ не спешат отменять ковид-ограничения в храмах
- Президент Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Вылетевший из «Шереметьево» самолет подал сигнал тревоги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru