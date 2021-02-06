Bloomberg: «Спутник V» - крупнейший научный прорыв со времен СССР

Западные журналисты отметили, что «гонка вакцин» в глобальной битве стран с коронавирусом и его последствиями приобрела геополитическое значение, в котором Россия получила явное преимущество. Особенно после публикации в медицинском журнале The Lancet высоких результатов эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований. По словам журналистов, теперь страны «выстраиваются в очередь» за поставками российской вакцины, дополняет Газета.ru.

«Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен», — заявили в Bloomberg.

Напомним, в медицинском журнале The Lancet опубликованы данные третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», показавшей эффективность свыше 91%.

