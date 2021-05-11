Российская вакцина «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет защищена от подделок с помощью цифровой маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сообщается, что на каждую упаковку препарата будет нанесен уникальный код маркировки в формате Data Matrix. Это позволит контролировать не только партии вакцины, но и каждую упаковку в отдельности, что обезопасит население от подделок.

В ООН захотели вакцинироваться «Спутником V»

Код также позволяет отслеживать происхождение вакцины и ее статус на каждом участке пути.

Напомним, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность первого компонента превышает эффективность других вакцин с двумя компонентами, нежелательных последствий после использования препарата не было зарегистрировано.

Накануне Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение российской вакцины и получила полной объем вакцин «Спутник V» в соответствии с контрактом.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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