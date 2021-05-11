Российская вакцина «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет защищена от подделок с помощью цифровой маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сообщается, что на каждую упаковку препарата будет нанесен уникальный код маркировки в формате Data Matrix. Это позволит контролировать не только партии вакцины, но и каждую упаковку в отдельности, что обезопасит население от подделок.