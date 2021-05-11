В ООН захотели вакцинироваться «Спутником V»
В ООН хотят прививать сотрудников российской вакциной, однако ждут одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек отметил, что для работы организации важно консультироваться с ВОЗ и ждать ее одобрения. Гутерреш добавил, что многие сотрудники ООН в России уже провакцинировались «Спутником V», и теперь в организации ждут возможности использовать препарат для всех членов объединения, пишет Газета.ру.
Ранее в ВОЗ заявили, что дадут оценку безопасности российского препарата в конце июня или в июле, сообщила RT. «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной. Сейчас она доступна в 64 странах для более 3,2 миллиардов человек.
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