В ООН захотели вакцинироваться «Спутником V»

Генсек отметил, что для работы организации важно консультироваться с ВОЗ и ждать ее одобрения. Гутерреш добавил, что многие сотрудники ООН в России уже провакцинировались «Спутником V», и теперь в организации ждут возможности использовать препарат для всех членов объединения, пишет Газета.ру.

Ранее в ВОЗ заявили, что дадут оценку безопасности российского препарата в конце июня или в июле, сообщила RT. «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной. Сейчас она доступна в 64 странах для более 3,2 миллиардов человек.

