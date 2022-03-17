Роспотребнадзор оценил возможность скорого исчезновения штамма «дельта»

По её словам, не исключено, что «дельта-штамм может исчезнуть совсем. «… Именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — заявила ученый.

Она подчеркнула, что исходный — уханьский — штамм в настоящее время не встречается.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса BA.2, также известный как «стелс-омикрон», может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире.

