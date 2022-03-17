Роспотребнадзор оценил возможность скорого исчезновения штамма «дельта»
На штамм коронавируса «омикрон» в России приходится более 99% случаев заражения COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину.
По её словам, не исключено, что «дельта-штамм может исчезнуть совсем. «… Именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — заявила ученый.
Она подчеркнула, что исходный — уханьский — штамм в настоящее время не встречается.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса BA.2, также известный как «стелс-омикрон», может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире.
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