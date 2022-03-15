Российские ученые разработали тест для выявления видов «омикрона»

По словам Скворцова, выявление разнообразных вариантов COVID-19 позволит оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и делать прогнозы на основе свойств новых видов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил коллективный иммунитет от коноравируса со «снежным человеком» и признал, что сейчас России не стоит «воевать на два фронта».