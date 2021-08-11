Роспотребнадзор заверил в эффективности COVID-вакцин против новых штаммов

Ныне применяемые вакцины эффективны против мутаций коронавируса, необходимости менять их состав сейчас нет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, дельта-штамм вносит свои поправки, поскольку мутации заставляют держать в уме возможную корректировку вакцин в будущем, однако сейчас такой потребности не возникает.