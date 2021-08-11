Роспотребнадзор заверил в эффективности COVID-вакцин против новых штаммов
Ныне применяемые вакцины эффективны против мутаций коронавируса, необходимости менять их состав сейчас нет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По её словам, дельта-штамм вносит свои поправки, поскольку мутации заставляют держать в уме возможную корректировку вакцин в будущем, однако сейчас такой потребности не возникает.
Пшеничная подчеркнула, что эффективность всех препаратов сохраняется на высоком уровне, в том числе, относительно новых мутаций, что доказано и международными организациями.
Как подчеркнула замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, на сегодня главная задача состоит в том, чтобы не допустить дальнейшей мутации коронавируса. Этого можно добиться массовой вакцинацией, поскольку, чем меньше вирус встретит на своем пути восприимчивых к нему людей, тем ниже будет вероятность появления новых штаммов, отметила Пшеничная.
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