Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор заявил, что открыл «горячую линию» на фоне сообщений о случаях заражения российских туристов в Турции энтеровирусной инфекцией.

СМИ: COVID-19 мог усилить вирус Коксаки

Совершать звонки рекомендуется при появлении признаков инфекционного заболевания у вернувшихся из зарубежных стран россиян. Необходимо сообщить период нахождения в Турции, место отдыха, дату возвращения в страну, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания.

Ранее иммунолог заявил, что первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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