Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за вируса Коксаки
Роспотребнадзор заявил, что открыл «горячую линию» на фоне сообщений о случаях заражения российских туристов в Турции энтеровирусной инфекцией.
Совершать звонки рекомендуется при появлении признаков инфекционного заболевания у вернувшихся из зарубежных стран россиян. Необходимо сообщить период нахождения в Турции, место отдыха, дату возвращения в страну, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания.
Ранее иммунолог заявил, что первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru