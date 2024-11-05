СМИ: COVID-19 мог усилить вирус Коксаки

Эпидемия коронавируса могла усилить вирус Коксаки, сообщает «Комсомольская правда».

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Россияне жалуются на появление некоторых схожих симптомов: температура около 39, красное горло, диарея, сыпь на теле. У Коксаки есть особенность — некоторые типы болезни передаются воздушно-капельным путем.

Это преимущественно детская инфекция, поскольку взрослые переносят в большинстве случаев ее бессимптомно.

Ранее иммунолог заявил, что первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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