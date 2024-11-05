Иммунолог: Первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
Стало известно о первых симптомах вируса Коксаки, сообщает RT.
Как заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, данный вирус — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом. Среди первых симптомов — высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. При их обнаружении нужно вызвать врача и сделать тест. Эксперт указал, что болезнь протекает тяжело, особенно для маленьких детей.
Жемчугов отметил, что путь заражения у данного вируса может быть любым, но чаще всего он распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем.
Ранее стало известно, что в РФ в школах и детсадах организуют «утренний фильтр» из-за вируса Коксаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru