Иммунолог: Первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея

Как заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, данный вирус — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом. Среди первых симптомов — высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. При их обнаружении нужно вызвать врача и сделать тест. Эксперт указал, что болезнь протекает тяжело, особенно для маленьких детей.

Жемчугов отметил, что путь заражения у данного вируса может быть любым, но чаще всего он распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем.

Ранее стало известно, что в РФ в школах и детсадах организуют «утренний фильтр» из-за вируса Коксаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

