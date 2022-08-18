Роспотребнадзор закрыл детский лагерь во Владивостоке

Роспотребнадзор временно приостановил работу летнего лагеря «Юнга» во Владивостоке из-за вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в управлении ведомства по Приморскому краю. Сейчас специалисты проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции.

Информация о вспышке заболевания в ведомство поступила накануне. Специалистами управления незамедлительно был начат комплекс по локализации источника распространения инфекции. В ходе эпидемиологического расследования уже выявлены несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов и их товарному соседству, а также хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других. Для проведения бактериологических лабораторных исследований отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, говорится в сообщении.