Роспотребнадзор закрыл детский лагерь во Владивостоке

Роспотребнадзор временно приостановил работу летнего лагеря «Юнга» во Владивостоке из-за вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в управлении ведомства по Приморскому краю. Сейчас специалисты проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции.

Информация о вспышке заболевания в ведомство поступила накануне. Специалистами управления незамедлительно был начат комплекс по локализации источника распространения инфекции. В ходе эпидемиологического расследования уже выявлены несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов и их товарному соседству, а также хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других. Для проведения бактериологических лабораторных исследований отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, говорится в сообщении.

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«Материалы по факту регистрации групповой заболеваемости направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности учреждения. Работа по инциденту ведется в тесном взаимодействии со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Прокуратура Приморского края сообщила о том, что 17 августа в городскую клиническую больницу №2 из детского лагеря «Юнга» с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере находился 261 несовершеннолетний. По факту отравления детей следователи возбудили уголовное дело. Ранее уголовное дело было возбуждено после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:Детский ЛагерьРоспотребнадзор
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