Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере
После массового отравления детей в лагере в Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, по результатам процессуальной проверки уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Сейчас следователи продолжают работать в оздоровительном лагере, где они изымают необходимую документацию, допрашивают работников и пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз - сотрудниками Роспотребнадзора были «отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов». С 16 августа работа лагеря приостановлена.
Ранее стало известно о том, что в детском оздоровительном лагере «Восток» в Семеновском районе Нижегородской области более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. По предварительным данным регионального Роспотребнадзора, причиной массового заболевания детей могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовала царящая в лагере антисанитария.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru