Стало известно самое популярное направление для отдыха россиян в августе
Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Отмечается, что в конце месяца число туров увеличилось, если сравнивать с серединой августа.
Сообщается, что отпуск в России в августе стремятся провести 12% клиентов.
Уже сейчас заметна тенденция на снижение цен на пляжные туры, так как туристы с детьми уезжают с курортов, добавили в ассоциации.
Несмотря на сложности с авиационными перевозками на юг России, закрытыми аэропортами, туристический сезон-2022 приближается к показателям доковидного 2019 года, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.
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