Стало известно самое популярное направление для отдыха россиян в августе

Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Отмечается, что в конце месяца число туров увеличилось, если сравнивать с серединой августа.

Сообщается, что отпуск в России в августе стремятся провести 12% клиентов.