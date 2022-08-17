Стало известно самое популярное направление для отдыха россиян в августе

Две трети купленных в России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Отмечается, что в конце месяца число туров увеличилось, если сравнивать с серединой августа.

Сообщается, что отпуск в России в августе стремятся провести 12% клиентов.

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Уже сейчас заметна тенденция на снижение цен на пляжные туры, так как туристы с детьми уезжают с курортов, добавили в ассоциации.

Несмотря на сложности с авиационными перевозками на юг России, закрытыми аэропортами, туристический сезон-2022 приближается к показателям доковидного 2019 года, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ТурцияРоссийские Туристы
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