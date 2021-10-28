Роспотребнадзор выяснил, кто чаще всего болеет COVID-19
Наиболее подвержены инфицированию COVID-19 лица старше 65 лет, сообщает RT со ссылкой на замдиректора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяну Руженцову.
«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста», — сообщила она. Среди россиян старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев. Как отметила медик, в настоящее время число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тыс. населения.
Как сообщалось ранее, Россия не достигла достаточных темпов вакцинации против COVID-19 из-за того, что мера является необязательной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru