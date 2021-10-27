В Госдуме рассказали об условиях для обязательной вакцинации от COVID-19

Депутат напомнил, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса нужно принять соответствующий закон. При этом в прошлом созыве подобный законопроект не нашел отклика большинства депутатов.

«Готова ли Госдума нового созыва подержать такой законопроект, я сказать не могу, но такие разговоры ходят. Ситуация настолько серьёзная, что этот вопрос назревает», - передает слова Тумусова «Радио 1».

При этом депутат отметил, что остается противником принудительной вакцинации. По его словам Тумусова, с помощью материальной стимуляции вакцинированных можно было добиться больших результатов.

