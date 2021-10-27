В Госдуме рассказали об условиях для обязательной вакцинации от COVID-19
Всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса может быть одобрена депутатами Государственной думы восьмого созыва. Такое предположение сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Депутат напомнил, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса нужно принять соответствующий закон. При этом в прошлом созыве подобный законопроект не нашел отклика большинства депутатов.
«Готова ли Госдума нового созыва подержать такой законопроект, я сказать не могу, но такие разговоры ходят. Ситуация настолько серьёзная, что этот вопрос назревает», - передает слова Тумусова «Радио 1».
При этом депутат отметил, что остается противником принудительной вакцинации. По его словам Тумусова, с помощью материальной стимуляции вакцинированных можно было добиться больших результатов.
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