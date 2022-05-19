Роспотребнадзор: В России создана тест-система для выявления оспы обезьян

В Роспотребнадзоре в четверг сообщили, что в России создана тест-система для быстрого выявления случаев оспы обезьян.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для оперативного выявления случаев инфекции изготовил и провел лабораторные испытания автономной тест-системы в кротчайшие сроки, говорится в сообщении.

В Испании выявили восемь случаев оспы обезьян

Как заявляют создатели, тест способен также выявлять такие инфекционные заболевания как корь, краснуха и ветряная оспа.

Ранее вирусологи рассказали, чем опасна оспа обезьян для людей.

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ФОТО: www.test.newsru.co.il
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