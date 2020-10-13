Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев повторного заражения COVID-19
Ни одного случая повторного заражения коронавирусом в России не выявлено, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По словам эпидемиолога, на данный момент в стране нет пациентов, перенесших COVID-19 более одного раза.
Горелов в интервью телеканалу «Россия 24» добавил, что в мире на сегодняшний день зарегистрировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом. Как утверждает эпидемиолог, «это практически тысячная доля» от общего масштаба распространения инфекции.
Ранее Роспотребнадзор поделился прогнозом о сроках окончания роста коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru