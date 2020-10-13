Роспотребнадзор назвал сроки окончания роста коронавируса

Число инфицированных новым коронавирусом в России будет увеличиваться ещё около 20 дней - до первой декады ноября. Такой прогноз дал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он пояснил, что два инкубационных периода по времени занимают 28 дней. Подъём начался некоторое время назад, поэтому можно условно отбросить 8 дней. Таким образом, получается, что рост будет происходить ещё примерно 2/3 месяца.

По словам специалиста, нынешний сезонный всплеск коронавируса заранее прогнозировался — ученые говорили о нем еще весной, передает Газета.ру.

По данным Федерального штаба, за последние 24 часа в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавируса. Это очередной рекордом по суточному приросту. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 244 пациента. Как уточняет Ura.ru, Москва пока лидирует по среднесуточному приросту инфицированных — 4 618 человек.

Ранее сегодня руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о коварстве коронавируса, отмечает RT. Кроме того, специалист предупредил, что распространению инфекции будут в ближайшие дни способствовать погодные условия.

