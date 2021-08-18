Роспотребнадзор: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не оказалось антител
У 18% тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, нет антител. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч человек тестировались на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — заявил Горелов.
Также эпидемиолог напомнил, что прививаться от COVID-19 рекомендуется через полгода после перенесенной болезни. При этом, уровень антител не имеет никакого значения.
А ранее стало известно, что в России среди граждан, вакцинированных от коронавируса, разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — отметили в правительстве.
Призы будут разыгрывать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, здесь же будут опубликованы имена победителей. Также итоги розыгрыша представят в СМИ, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru