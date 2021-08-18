Роспотребнадзор: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не оказалось антител

У 18% тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, нет антител. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч человек тестировались на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — заявил Горелов.

Также эпидемиолог напомнил, что прививаться от COVID-19 рекомендуется через полгода после перенесенной болезни. При этом, уровень антител не имеет никакого значения.