Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать перед вакцинацией

Перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, иначе это может привести к нежелательными реакциям и побочным эффектам, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует РИА Новости.

Горелов подчеркнул, что врачам нужно сообщить о болезни не только в случае симптомов коронавируса, но и перечислить основные заболевания в анамнезе. Он добавил, что после прививки может наблюдаться нормальная реакция организма вроде слабости или повышения температуры.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас она проходит третью финальную фазу клинических испытаний.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцину «Спутник V» разрешили испытывать на добровольцах старше 60 лет.

