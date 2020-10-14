Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать перед вакцинацией
Перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, иначе это может привести к нежелательными реакциям и побочным эффектам, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует РИА Новости.
Горелов подчеркнул, что врачам нужно сообщить о болезни не только в случае симптомов коронавируса, но и перечислить основные заболевания в анамнезе. Он добавил, что после прививки может наблюдаться нормальная реакция организма вроде слабости или повышения температуры.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас она проходит третью финальную фазу клинических испытаний.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцину «Спутник V» разрешили испытывать на добровольцах старше 60 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru