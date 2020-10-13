Вакцину «Спутник V» испытают на добровольцах старше 60 лет

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет, в них примут участие 110 человек, сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что испытания пройдут на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. Цель исследования — расширить возможности применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения коронавируса.

Месяц назад глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины.

