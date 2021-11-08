Роспотребнадзор: симптомы коронавируса все больше похоже на грипп

По ее словам, у части пациентов коронавирус находился в кишечнике даже через месяц после болезни. Как отметила эксперт, симптомы вируса изменились и все больше напоминают ОРВИ или грипп.

Так, большинство пациентов заявляют о насморке, боли в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Как сообщалось ранее, у курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев».

