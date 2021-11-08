Роспотребнадзор: симптомы коронавируса все больше похоже на грипп

COVID-19 может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Наталью Пшеничную.

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По ее словам, у части пациентов коронавирус находился в кишечнике даже через месяц после болезни. Как отметила эксперт, симптомы вируса изменились и все больше напоминают ОРВИ или грипп.

Так, большинство пациентов заявляют о насморке, боли в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Как сообщалось ранее, у курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев».

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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