Роспотребнадзор: симптомы коронавируса все больше похоже на грипп
COVID-19 может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Наталью Пшеничную.
По ее словам, у части пациентов коронавирус находился в кишечнике даже через месяц после болезни. Как отметила эксперт, симптомы вируса изменились и все больше напоминают ОРВИ или грипп.
Так, большинство пациентов заявляют о насморке, боли в горле, а потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.
Как сообщалось ранее, у курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru