Ученые открыли смертельно опасное средство, способное спасти от коронавируса

В яде скорпионов содержится «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, пришли к выводу исследователи. Они считают, что отдельные вещества обладают антибактериальным и противовирусным действием, чтобы стать основой для новых препаратов от COVID-19.

После того, как ученые очистят генетический материал членистоногих от токсинов, они планируют выделить из него противовирусные вещества.

«Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий», — рассказал доктор Ваэль Хусейн.

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