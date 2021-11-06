Ученые открыли смертельно опасное средство, способное спасти от коронавируса
Яд скорпиона способен помочь в борьбе с новыми штаммами коронавируса. Об этом заявили ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте.
В яде скорпионов содержится «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, пришли к выводу исследователи. Они считают, что отдельные вещества обладают антибактериальным и противовирусным действием, чтобы стать основой для новых препаратов от COVID-19.
После того, как ученые очистят генетический материал членистоногих от токсинов, они планируют выделить из него противовирусные вещества.
«Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий», — рассказал доктор Ваэль Хусейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru