Роспотребнадзор: штамм «дельта плюс» в России пока не выявлен

Инфицированных штаммом коронавируса «дельта плюс» в России на данный момент не выявлено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

По её словам, этот штамм коронавируса зафиксирован в пяти странах, передает ТАСС.