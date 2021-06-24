Роспотребнадзор: штамм «дельта плюс» в России пока не выявлен

Инфицированных штаммом коронавируса «дельта плюс» в России на данный момент не выявлено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

По её словам, этот штамм коронавируса зафиксирован в пяти странах, передает ТАСС.

В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»

Ранее Попова сообщила, что индийский штамм коронавируса, получивший наименование «дельта» (британский штамм - «альфа»), распространился в почти 90 государствах, отмечает RT.

Специалисты отмечают, что индийский штамм обладает повышенной заразностью, что представляет особую опасность, передает РИА ФАН. Он также крайне устойчив к антителам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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