Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для тех, кто поставил вакцину от COVID-19 и призвал внимательно отнестись к здоровью после получения дозы препарата, говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что после вакцинации от коронавируса может возникнуть синдром, схожий на грипп, в результате которого температура тела возрастет. В Роспотребнадзоре назвали это нормальной реакцией организма. В этом случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Интенсивные физические нагрузки и сауна в ближайшие три дня после прививки не рекомендуются. Также необходимо ограничить прием спиртных напитков.

Как сообщалось, Роспотребнадзор разработал спрей для носа, который способен справиться с ОРВИ и другими болезнями. Лекарство содержит необходимые антитела.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусВакцинацияВакцина
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