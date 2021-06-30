Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для тех, кто поставил вакцину от COVID-19 и призвал внимательно отнестись к здоровью после получения дозы препарата, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что после вакцинации от коронавируса может возникнуть синдром, схожий на грипп, в результате которого температура тела возрастет. В Роспотребнадзоре назвали это нормальной реакцией организма. В этом случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
Интенсивные физические нагрузки и сауна в ближайшие три дня после прививки не рекомендуются. Также необходимо ограничить прием спиртных напитков.
Как сообщалось, Роспотребнадзор разработал спрей для носа, который способен справиться с ОРВИ и другими болезнями. Лекарство содержит необходимые антитела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Красный Крест может применять «Спутник V» в зонах конфликта
- Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
- В Туве перевернулась машина с подростками, один из которых погиб
- Рассекречены переговоры разбившегося экипажа «Союз-11»
- Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве коронавируса
- Эксперты: рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае составит 30-50%
- Российские АЭС перешли на отечественную ОС
- Психолог рассказала, как избежать конфликтных ситуаций в отпуске
- Аналитик назвал надежный способ сохранить сбережения
- Запущенный к МКС «Прогресс» выведен на орбиту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru