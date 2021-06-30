Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Отмечается, что после вакцинации от коронавируса может возникнуть синдром, схожий на грипп, в результате которого температура тела возрастет. В Роспотребнадзоре назвали это нормальной реакцией организма. В этом случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Интенсивные физические нагрузки и сауна в ближайшие три дня после прививки не рекомендуются. Также необходимо ограничить прием спиртных напитков.

Как сообщалось, Роспотребнадзор разработал спрей для носа, который способен справиться с ОРВИ и другими болезнями. Лекарство содержит необходимые антитела.

