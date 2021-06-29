Песков назвал вакцинацию в России добровольной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 остается добровольной. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
В рамках интервью накануне прямой линии с президентом РФ Песков выразил уверенность, что Путин сам даст "развернутый ответ" на тему вакцинации. По словам Пескова, вакцинация "действительно остаётся добровольной".
Песков провел аналогию между вакцинацией и прохождением медосмотра перед приемом на работу. Пресс-секретарь отметил, что человек, работающий поваром в детской столовой, обязан предъявить санитарную книжку.
При этом человек может выбирать, работать ему поваром или нет. "Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - резюмировал Песков.
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