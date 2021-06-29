Песков назвал вакцинацию в России добровольной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 остается добровольной. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

В рамках интервью накануне прямой линии с президентом РФ Песков выразил уверенность, что Путин сам даст "развернутый ответ" на тему вакцинации. По словам Пескова, вакцинация "действительно остаётся добровольной".

«Разум восторжествовал!» Иммунолог поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%

Песков провел аналогию между вакцинацией и прохождением медосмотра перед приемом на работу. Пресс-секретарь отметил, что человек, работающий поваром в детской столовой, обязан предъявить санитарную книжку.

При этом человек может выбирать, работать ему поваром или нет. "Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - резюмировал Песков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры