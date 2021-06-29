Песков назвал вакцинацию в России добровольной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 остается добровольной. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

В рамках интервью накануне прямой линии с президентом РФ Песков выразил уверенность, что Путин сам даст "развернутый ответ" на тему вакцинации. По словам Пескова, вакцинация "действительно остаётся добровольной".