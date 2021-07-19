Роспотребнадзор разработает чип для выявления коронавируса
Роспотребнадзор займется работой по созданию биочипа для тестирования на COVID-19, сказано на сайте ведомства.
«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», следует из сообщения.
Работы над чипом ведутся также в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.
Среди партнеров вуза — НИИ гриппа Минздрава РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возможны случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавируса, чаще это наблюдается у людей с ослабленной иммунной системой, а также у пожилых граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление
- Вирусолог рассказал о смертности среди привитых и невакцинированных
- Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии
- В Амурской области ребенок пожаловался на избиение в санатории
- Роспотребнадзор разработает чип для выявления коронавируса
- «Ростех» обнародовал видео с контурами нового истребителя
- Синоптик рассказал, ждать ли в России погодных катастроф, как в Европе
- Вирусолог сообщил, как сформировать коллективный иммунитет к штамму «Дельта»
- C августа в российских магазинах может подорожать хлеб
- Эксперт: коллективный иммунитет от COVID-19 в России достиг 60 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru