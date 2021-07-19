Роспотребнадзор разработает чип для выявления коронавируса

«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», следует из сообщения.

Работы над чипом ведутся также в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

Среди партнеров вуза — НИИ гриппа Минздрава РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возможны случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавируса, чаще это наблюдается у людей с ослабленной иммунной системой, а также у пожилых граждан.

