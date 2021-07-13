В Роспотребнадзоре допустили возможность заразиться сразу двумя штаммами COVID-19

Возможны случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавируса, чаще это наблюдается у людей с ослабленной иммунной системой, а также у пожилых граждан. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, такие случаи были зафиксированы уже достаточно давно. При этом такое заболевание может протекать тяжелее обычного и зачастую имеет затяжной характер.