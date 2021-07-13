В Роспотребнадзоре допустили возможность заразиться сразу двумя штаммами COVID-19

Возможны случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавируса, чаще это наблюдается у людей с ослабленной иммунной системой, а также у пожилых граждан. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, такие случаи были зафиксированы уже достаточно давно. При этом такое заболевание может протекать тяжелее обычного и зачастую имеет затяжной характер.

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Эпидемиолог подчеркнула, что ослабленная иммунная система не может быстро устранить первый штамм, а при контакте в организм может проникнуть второй, что будет способствовать появлению новых вариантов вируса, если человек не прошел вакцинацию.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, в чем причина популярности вакцины «КовиВак».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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