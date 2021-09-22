Роспотребнадзор: порог заболеваемости ОРВИ превышен в большинстве регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о превышении порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 61 субъекте РФ.
Она отметила, что это «достаточно много».
Также Попова в эфире НТВ рассказала, об интенсивном росте заболеваемости коронавирусом. Рост, по ее данным, отмечается в 36 российских регионах.
Ранее Минздрав России выпустил новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Это уже 12-я редакция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru