Роспотребнадзор: порог заболеваемости ОРВИ превышен в большинстве регионов России

Она отметила, что это «достаточно много».

Также Попова в эфире НТВ рассказала, об интенсивном росте заболеваемости коронавирусом. Рост, по ее данным, отмечается в 36 российских регионах.

Ранее Минздрав России выпустил новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Это уже 12-я редакция.



