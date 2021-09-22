Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения России выпустило новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Очередную, двенадцатую версию рекомендаций подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных.
«В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.
Так, в новой версии полностью переработан раздел «Патогенетическое лечение». Специалисты уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, антикоагулянтов, добавили данные о возможных комбинациях препаратов, новые схемы амбулаторного лечения. В частности, препарат умифеновир («Арбидол») исключили из схемы лечения пациентов с COVID-19 с факторами риска и легким течением болезни, отмечает RT.
Кроме того, в новой версии рекомендаций появился раздел «Антимикотическая терапия» об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у COVID-больных. Раздел о терапии неотложных состояний дополнен информацией о рациональном использовании кислорода для пациентов, а раздел по профилактике COVID-19 — данными о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных, отмечает Ura.ru.
Новая версия рекомендаций Минздрава уже направлена в регионы.
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