Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередную, двенадцатую версию рекомендаций подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных.

«В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

Так, в новой версии полностью переработан раздел «Патогенетическое лечение». Специалисты уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, антикоагулянтов, добавили данные о возможных комбинациях препаратов, новые схемы амбулаторного лечения. В частности, препарат умифеновир («Арбидол») исключили из схемы лечения пациентов с COVID-19 с факторами риска и легким течением болезни, отмечает RT.

Кроме того, в новой версии рекомендаций появился раздел «Антимикотическая терапия» об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у COVID-больных. Раздел о терапии неотложных состояний дополнен информацией о рациональном использовании кислорода для пациентов, а раздел по профилактике COVID-19 — данными о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных, отмечает Ura.ru.

Новая версия рекомендаций Минздрава уже направлена в регионы.

